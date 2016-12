Hellebaut: "Sterk signaal voor de jonge generatie"

Daardoor ziet ook de uitslag van de olympische hoogspringfinale in Peking, ruim acht jaar geleden, er nu een pak anders uit. Tia Hellebaut zweefde toen naar het goud, terwijl bijna al haar grootste rivales nu dopingzondaars blijken.

Met de Russinnen Anna Tsjitsjerova, Jelena Slesarenko en de Oekraïense Vita Palamar verdwijnen respectievelijk de nummers 3, 4 en 5 uit de uitslag.

Ex-olympisch kampioene Tia Hellebaut reageert verrast. "Ik was heel verbaasd toen Anna Tsjitsjerova onlangs in het nieuws kwam. Bij Slesarenko hadden we eerlijk gezegd al een hele tijd onze vraagtekens, maar het is moeilijk om rond te vertellen dat dat verhaal niet klopt".



"Wat mij wel verbaast, is dat de nummer vijf, de Oekraïense Vita Palamar, ook gepakt is. Zowel Slesarenko als Palamar zijn meisjes die we in 2008 eigenlijk een heel seizoen niet gezien hebben en die dan opeens over 2 meter sprongen. Dus in die zin verbaast het mij niet."



"Ik denk dat Slesarenko in 2008 maar twee of drie wedstrijden gedaan heeft in de aanloop naar de Spelen en dat Palamar eigenlijk het hele jaar niet echt hoog sprong. Dus ofwel heb je dan heel goed gepiekt of heb je natuurlijk gepakt blijkbaar."