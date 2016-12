Philip Milanov gooit zijn discus op training 70 meter ver

@philip_milanov Milanov poseert trots met zijn discus. Milanov poseert trots met zijn discus.

Philip Milanov kan de stage van Team Belgium in Lanzarote met een goed gevoel verlaten. Op de laatste dag wierp hij zijn discus 70,80 meter ver en daarmee overschreed hij voor het eerst de grens van 70 meter. Ter vergelijking: het persoonlijk record van Milanov in competitie is 67,26 meter, het wereldrecord staat al sinds 1986 op naam van Jürgen Schult met 74,08 meter.