Olympisch kampioene Nafi Thiam krijgt Nationale Trofee voor Sportverdienste

"Dat je deze trofee maar één keer in je carrière kunt winnen, maakt het specialer. Een prijs winnen is altijd een erkenning en het doet plezier. Ik zie het ook als een aanmoediging voor de toekomst."

"Een prijs winnen, is nooit een doel op zich. Wat me echt bezighoudt, zijn de prestaties op de piste, de grote kampioenschappen. Alles wat erbij komt, is een bonus."

Bij coach Roger Lespagnard kon er een grapje af: "Aangezien ze deze trofee maar één keer kan winnen, kan ze nu met pensioen. Het is een mooie beloning. Ze verdient het ook. Nafi won niet alleen de olympische titel, maar ze zette met 6.810 punten ook de beste prestatie van het jaar neer."

Ook aflossingscoach Jacques Borlée zwaait met lof. "Het parcours van Thiam in Rio was uitzonderlijk. Zij is een voorbeeld op het vlak van integratie en op het vlak van training. Ze gelooft in zichzelf en heeft een ongelooflijke weg afgelegd. Het is leuk dat zij op zo'n jonge leeftijd deze trofee krijgt. Het is de mooiste onderscheiding die een atleet kan ontvangen", vindt Borlée.