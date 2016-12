Milanov: "Klaar voor nieuw hoofdstuk na teleurstelling in Rio"

Philip Milanov wil in Lanzarote de basis leggen voor een nieuw hoofdstuk. "Ik voel me weer goed. Ik ben goed uitgerust en voel me klaar voor een nieuw seizoen, een nieuw hoofdstuk. Het hoofddoel is het WK in Londen (5-13 augustus). Op training gaat het alvast super. Ik heb er een goed oog in. Tot nu toe heb ik elk seizoen progressie gemaakt."

Onze landgenoot is in vergelijking met vorig jaar al twee kilo zwaarder geworden. "Ik vond dat hij dat nodig had", zegt zijn coach. "Maar hij is nog altijd lichter dan zijn belangrijkste concurrenten. We hebben ook zijn techniek verfijnd en dat lijkt op te brengen. Op training gooide hij al 68 meter (zijn Belgisch record staat op 67,26 meter, red)."