Koen Naert: "Kansen zijn schaars, maar geloof dat ik onder 2u10' kan"

We willen de beste methode vinden om een marathon voor te bereiden met het oog op de Spelen in Tokio.

"Frankfurt was een experiment na de Olympische Spelen, want het is niet vanzelfsprekend dat iemand twee marathons loopt in 10 weken. We willen de beste methode vinden om een marathon voor te bereiden met het oog op de Spelen in Tokio (in 2020). Nu kreeg ik het na 28 kilometer moeilijk en dat is te vroeg."

Wat hebben Naert en zijn coach Raymond Van Paemel dan anders gedaan? "Ik had mijn vorige 3 marathons op hoogte voorbereid, nu had ik beslist om niet op hoogtestage te gaan en ik heb veel wedstrijden gelopen. Maar ik voelde me bij de vorige aanpak toch beter."

"Hopelijk kan ik bij de volgende marathon de beste elementen van de twee methodes combineren en kom ik dan onder die 2u10 uit, wat het grote doel is. Ik ben nog jong, we hebben nog veel tijd", zegt de 27-jarige Naert, die op de Olympische Spelen 22e werd.