Koen Naert loopt naar mooie achtste plaats in marathon Frankfurt in 2u12'

Naert (archief) loopt 30 km op zijn beste tijd, maar valt dan wat terug. Naert (archief) loopt 30 km op zijn beste tijd, maar valt dan wat terug.

Koen Naert is naar een mooie achtste plaats gelopen in de marathon van Frankfurt. Zijn eindtijd van 2u12'27" is meer dan degelijk. De zege was voor de Keniaan Mark Korir. De 31-jarige topfavoriet, vorig jaar de beste in Parijs, had 2u06'48" nodig.