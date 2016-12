Marc Willems over Hans Van Alphen: "Kijk met plezier terug naar tienkamp in Londen"

Ik heb die als commentator helemaal mogen beleven. Uiteraard denk ik vooral terug aan die fameuze tienkamp op de Spelen van Londen. Dat waren twee heel intense dagen, ook voor mij als commentator.

Net als heel België heb ik heel intens meegeleefd met jouw prestaties. Daar zal ik tot het einde van mijn carrière met veel plezier aan terugdenken. Ik plaats die twee dagen ook in het rijtje van mijn grote momenten als atletiekcommentator.

Je hebt Kim en Tia op het EK in 2006, de 4x100 en Tia op de Spelen van Peking en dan is er jouw tienkamp in Londen. Die staat quasi op dezelfde hoogte voor mij.

Ik heb jou als co-commentator meegenomen naar de World Grand Prix-finale in Stuttgart. Dat was een fijne ervaring. Daar heb ik jou als mens leren kennen. Ik apprecieer het dat je altijd bereid was voor een interview. Je zei zeer zinnige, intelligente en eerlijke dingen en draaide niet rond de pot. Een verademing als interviewer.

De atleet Hans Van Alphen zullen we allemaal missen. Er wachten je ongetwijfeld veel mooie en nieuwe uitdagingen. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst.