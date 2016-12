Hans Van Alphen (34) stopt: "Trots dat ik tienkamp op kaart heb gezet"

"Na het wegvallen van Rio is er ook geen groot doel meer waar ik mij voor kan opladen. En een topsporter zonder grote uitdaging is geen topsporter."

Van Alphen haalt enkele topmomenten aan: "Ik ben de eerste Belg die ooit de 8.000 punten kon overschrijden. Dat pakken ze me nooit meer af. Enkele weken later werd ik op het WK 2007 in Osaka elfde, waardoor ik naar de Spelen in Peking mocht. Daar ben ik enorm trots op, vooral ook omdat ik toen nog een echte amateur was."

Zijn topjaar werd 2012 met onder meer een vierde plek op de Spelen: "Na Londen heeft België de tienkamp echt leren kennen. Daarvoor kreeg ik vaak de vraag: "Tienkamp, is dat met lopen en fietsen?" Na Londen kreeg ik die vraag niet meer. Ik ben trots dat ik tienkamp op de kaart heb gezet."

"Mijn prestatie in Götzis dat jaar is echter mijn mooiste herinnering. Ik win de meeting, toch het mekka van de tienkamp, met 8.519 punten, nog steeds het BR."

En wat nu? "Ik ben begonnen aan een postgraduaat manuele therapie, vooral om mijn diploma kinesitherapie op te frissen. De laatste weken werden er ook al wat ballonnetjes opgelaten door verschillende partijen. Ik begin aan een derde carrière, na studies en topsport, en dat is heel spannend."