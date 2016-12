Olympisch kampioene Nafi Thiam is "rijzende ster" van Europa

Nafi Thiam mag haar prijzenkast aanvullen met deze trofee. Nafi Thiam mag haar prijzenkast aanvullen met deze trofee.

Nafi Thiam is in de prijzen gevallen op het gala van de Europese Atletiekfederatie. De 22-jarige olympische zevenkampkampioene werd in Portugal verkozen tot rijzende ster.