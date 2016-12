Concurrente van Nafi Thiam bergt haar spikes op: "Wilde stoppen op hoogtepunt"

Jessica Ennis-Hill werd twee keer wereldkampioene in de zevenkamp, in 2009 en 2015. In 2011 pakte ze zilver op het WK. Indoor werd ze wereldkampioene in de vijfkamp in 2010, twee jaar later moest ze vrede nemen met zilver. In 2010 werd ze ook Europees kampioene op de zevenkampt.