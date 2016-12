Hoogspringster Tsjitsjerova moet olympisch brons toch inleveren

Anna Tsjitsjerova is een gevestigde waarde in het hoogspringen. In Peking sprong ze in 2008 naar olympisch brons. Het goud moest ze aan Tia Hellebaut laten. Zij sprong op de Spelen over 2,05 meter. Het zilver was voor de Kroatische atlete Blanka Vlasic. De Russische atlete Jelena Slesarenko, destijds de titelverdedigster, werd vierde.

Vier jaar later kroonde Tsjitsjerova zich tot olympisch kampioene in Londen. Die gouden medaille mag ze (voorlopig) houden. Tsjitsjerova heeft zelf altijd haar onschuld volgehouden.