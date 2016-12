Bekele loopt op 1 na snelste marathon aller tijden

Een zware klap voor Bekele, die 3 olympische titels op zijn erelijst heeft prijken (2 op de 10.000 meter en 1 op de 5.000 meter).

In de marathon van Berlijn vocht Bekele een scherp duel uit met de Keniaan Wilson Kipsang, ex-wereldrecordhouder op de marathon. Kipsang deelde in de laatste 6 kilometer enkele prikjes uit, maar Bekele beet zich vast in zijn spoor.

Met al zijn piste-ervaring draaide Bekele op anderhalve kilometer van het einde het gashendeltje helemaal open. Een supersnelle tijd van 2u03'03" was het resultaat, slechts 6 seconden boven het wereldrecord van de Keniaan Denis Kimetto (2u02'57"), in Berlijn 2014.

Smaakmaker Kipsang moest tien seconden later vrede nemen met de tweede plaats. Evans Chebet - een andere Keniaan - vervolledigde het podium.

Bij de vrouwen ging de Ethiopische Aberu Kebede (2u20'45") met de zegebloemen aan de haal.