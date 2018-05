België stuurt 17 zwemmers naar EK in Glasgow

Op het EK in Londen in 2016 gingen de Belgen met twee medailles naar huis: zilver op de 4x200m en brons op de 4x100m vrije slag. Er rust dus opnieuw wat druk op de schouders van de aflossingsploeg, zeker omdat Dieter Dekoninck en Glenn Surgeloose ondertussen een punt hebben gezet achter hun zwemcarrière.

Pieter Timmers en Jasper Aerents zijn nog steeds de bekende namen bij de 4x100m vrije slag. Ze krijgen het gezelschap van Emmanuel Vanluchene en Valentin Borisavljevic.

Op de 4x200m vrije slag doen de Belgen het zelfs met vier nieuwe namen: Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester.

Maar ook individueel mogen de Belgen op een medaille mikken. Pieter Timmers komt in actie op de 50m en 100m vrije slag, het nummer waarin hij zilver pakte op de Olympische Spelen in Rio in 2016. Louis Croenen en Kimberly Buys richten zich op de vlinderslag, Fanny Lecluyse zwemt de 50m, 100m en 200m schoolslag.