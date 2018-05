Katie Ledecky pitst 5 seconden van haar wereldrecord op 1.500 meter

Ledecky, 21 jaar, debuteert in Indianapolis als prof. Tot maart was ze studente aan de universiteit van Stanford, waardoor ze geen sponsorcontracten mocht tekenen. Nu kan ze volop haar succes uitspelen.

"Mijn vertrouwen is top", reageerde ze na haar race. "Ik wist vooraf dat ik snel zou zwemmen, want op training liep het heel goed. Ik doe dingen die ik voorheen niet kon. Ik wist wel niet dat al het werk van de voorbije 6 weken zich zou vertalen in zo'n snelle race."

Ledecky heeft nu de snelste 8 1.500 meters in de geschiedenis gezwommen. Op haar palmares staan ook 5 olympische titels (800m in 2012, 200m, 400m, 800m en 4x200m in Rio), op het WK 2017 in Boedapest pakte ze 5 titels.

De 1.500 meter was tot nu geen olympische discipline, maar komt in 2020 wel op het programma in Tokio.