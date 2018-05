Timmers: "Probeer een goeie papa én een goeie atleet te zijn"

Ook voor Louis Croenen is het BK geen doel op zich. Bovendien kan hij er zonder druk zwemmen, want hij heeft zijn ticket voor het Europees kampioenschap al op zak. "Het is de bedoeling om te pieken naar het EK", zegt Croenen, die in Glasgow vooral mikt op de 200 meter vlinderslag.

"De 1e of de 2e plaats lijken me redelijk moeilijk, maar het moet mogelijk zijn om het brons mee naar huis te nemen. Ik sta nu 5e of 6e op de Europese ranking. Er zijn een stuk of 4 zwemmers die zullen strijden voor die derde plaats. Als ik in mijn beste vorm naar het EK kan gaan, is het mogelijk. Een medaille halen zou mooi zijn."

"2017 was wat minder voor mij, maar ik heb er veel uit geleerd. Ik leg er nu ook weer serieus de pees op. Of ik met revanchegevoelens zit na vorig jaar? Misschien wel, ja."