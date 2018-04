Timmers snelt in Zweden naar EK-ticket op 100 meter vrij

Pieter Timmers won de 100 meter vrij op de Swim Open in Stockholm in 48"87, 11 honderdsten onder de limiet.

Na Kimberly Buys (50m vlinder), Valentine Dumont (200 en 400m vrij), Fanny Lecluyse (50 en 200m school) en Louis Croenen (200m vlinder) is Timmers de vijfde Belg die zich voor Glasgow weet te kwalificeren.

Timmers zal er voor de vierde keer bij zijn op een EK. Hij zwom al naar drie medailles: zilver in 2016 in de 4x200m vrije slag en twee keer brons (4x200m vrij in 2014 en 4x100m vrij in 2016).