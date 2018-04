Becue en Appelboom willen Louwagie opvolgen als voorzitter zwembond

De kandidatuur van Brigitte Becue is opvallend, omdat ze in 2014 nog verklaarde definitief uit de zwemsport te stappen nadat ze haar job bij de Franstalige zwembond was verloren. "Maar zwemmen is nog altijd mijn passie en ik heb veel ervaring die ik wil doorgeven."

"Mijn naam is een voordeel, qua uitstraling in België en internationaal. Ik volg het zwemmen nog van nabij en ben ervan overtuigd dat ik een meerwaarde kan zijn. Maar ik ben geen politica. Ze moeten maar kiezen voor wie ik ben. Iedereen weet dat ik niet rond de pot draai. Sommigen vinden dat leuk, anderen niet."

"Ik weet niet of het in mijn nadeel zal spelen dat ik een vrouw ben. In alle besturen binnen de zwemwereld zit er geen enkele vrouw. Niet dat ik een feministe ben, maar ik denk wel dat een vrouw voor een andere inbreng zorgt."