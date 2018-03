Ex-olympisch kampioen Gyurta heeft zijn laatste wedstrijd gezwommen

In Londen zwom Daniel Gyurta in een wereldrecord naar het goud op de 200 meter schoolslag. Hij werd ook drie keer wereldkampioen.

"Het was geen eenvoudige beslissing om mijn pensioen aan te kondigen", vertelde Gyurta in Boedapest. "Al enige tijd kan ik niet meer dan 90 procent van mezelf geven. En dat is niet genoeg voor iemand die er 110 procent voor wil gaan."

In 2013 kreeg Gyurta de Internationale Prijs voor de Fair Play van de UNESCO. De Hongaar had een replica van zijn gouden medaille in Londen geschonken aan de ouders van Alexander Dale Oen, zijn voormalige Noorse rivaal die op 26-jarige leeftijd in april 2012 overleed.