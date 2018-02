Gezien in wereldrecord: "Zonder snel pak zou Cielo nooit wereldrecord gepakt hebben"

Op het WK in Rome werden er 43 wereldrecords gezwommen met de nieuwe pakken, maar op 1 januari 2010 werden de pakken van polyeruthaan verboden. "Veel coaches vinden dat je alle records uit die tijd moet schrappen", vertelt Gaastra. "Net zoals in de dopingperiode. In een race waarin iedereen met dezelfde wapens strijdt zeg ik: "Knap, je hebt gewonnen, je was die dag de beste"."

"Maar in het totale plaatje is Cielo volgens mij absoluut niet een van de beste zwemmers ooit. En dat is jammer voor een wereldrecordhouder. Hij zou absoluut niet diezelfde zwemmer geweest zijn zonder dat pak. Dan had hij geen records gepakt."

Zal het record van Cielo nog lang staan? "Nog wel even", voorspelt Timmers. "Binnen een paar jaar zal iemand er wel weer iets van afsnoepen, maar we krijgen niet meteen tijden van 46" laag."

Martens en Gaastra tippen op de Amerikaan Caeleb Dressel. "Hij won afgelopen zomer drie keer goud op dezelfde dag. Hij zwom de snelste tijd in een gewoon pak op de 50m vrije slag en hij heeft voldoende inhoud", denkt Martens. Gaastra vult aan: "Hij lijkt de man die het gaat doen en misschien wel binnen de drie jaar. Hij is snel, goed van het blok, goed onder water en hij is nog maar 20 jaar."