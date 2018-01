Lecluyse pakt EK-ticket op Flanders Swimming Cup: "Wil niet meer stressen"

2017 was niet het jaar van Lecluyse, ze miste het WK. "2017 was slecht begonnen, omdat ik telkens net de limieten miste op de 50 en 200 meter. Ik mocht niet naar het WK en dat was zeer frustrerend voor mij."

"Ik had gehoopt dat ze me zouden delibereren. Ik denk niet dat ze beseffen wat een zwemmer er allemaal voor doet. Ik heb het daarna een drietal weken heel lastig gehad, waarbij ik 's avonds vaak zat te wenen. De eerste weken ben ik ook niet gaan zwemmen, de zin was weg."

"Ik voel dat ik nog niet klaar ben om te stoppen. Ik zwem echt graag. Ik ga er alles voor blijven doen, maar ik ga vooral doen wat ik graag doe en niet meer stressen. Ik wil mezelf geen druk opleggen, maar een medaille op het EK van 2018 zou mooi zijn. Ik hoop ergens om naar de Spelen in Tokio (2020, red) te gaan. Daarom zwem ik ook voort, ik heb nog niet getoond wat ik echt waard ben."