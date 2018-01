Zwemlegende Phelps over depressies: "Ik was het leven beu"

De Amerikaan Phelps, de beste zwemmer aller tijden met 28 olympische medailles waarvan 23 gouden, sukkelde tijdens zijn indrukwekkende zwemcarrière met mentale gezondheidsproblemen. De meest erge periode kwam er na de Olympische Spelen van Londen in 2012. Toen dacht hij na over zelfmoord.

"Na elke olympiade kende ik een depressieve periode", begon Phelps. "Na de Spelen in Londen (waar hij 4 gouden medailles won) was dat het ergste. Ik wilde niet meer zwemmen, zelfs niet meer leven. Dan denk je na over zelfmoord. Ik heb me nooit zo slecht gevoeld als in die periode. Ik bleef soms tot 5 vijf dagen alleen op mijn kamer, zonder te eten of te slapen. Ik was het leven beu."

Phelps kende na de Spelen in Athene van 2004 zijn eerste postolympische depressie. Vier jaar later, na alle records van de tabellen te hebben gezwommen met 8 olympische titels, vluchtte hij in alcohol. Er ging ook een foto van Phelps die marihuana rookte de wereld rond. "Ik vluchtte op dat moment weg van mijn problemen."

In 2016 werd Phelps vader en trouwde hij met een voormalige Miss Californië. Naast zijn olympische titels telt Phelps ook nog 26 wereldtitels op zijn erelijst.