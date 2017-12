Gaastra: "Begrijp ontgoocheling Timmers, maar druk maken heeft weinig zin"

Pieter Timmers liet op Instagram weten dat zijn voorbereiding door onder meer ziekte en de lastige trip naar Kopenhagen niet ideaal was.

"In de voorbereiding moet alles goed lopen, maar enkele kleine zaken maakten die voorbereiding niet ideaal", zegt Ronald Gaastra.

"We raden naar of en in welke mate dat een impact heeft gehad op die voorbereiding. Het gaat over dingen die je niet in de hand hebt en daar hoef je je niet druk in te maken. Dat is het leven."