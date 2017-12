Timmers: "Op mijn waarde geklopt, maar het knaagt dat het geen goud is"

"Ik had op voorhand op 46"5 gemikt in de overtuiging dat dit voldoende zou zijn voor goud", verklaarde Timmers, die aantikte in 46"54 en zijn Belgisch record aanscherpte.

"Ik heb ook geen fouten meer gemaakt en dus moet ik mij er bij neerleggen dat ik op dit moment niet sneller kan. Ik ben op mijn waarde geklopt, maar het blijft knagen dat het geen eerste gouden medaille is geworden. Op zich is zilver goed, maar in feite ben ik met niet minder tevreden dan goud."

"Ik wilde echt goud na mijn zwemsessie gisteren. Maar als je bedenkt dat ik me heb ontfermd over de zieke Jutta (zijn dochtertje), dat ik griep en bronchitis kreeg drie weken voor het EK en dat ik vast zat in het vliegtuig en op de luchthaven twee dagen voor het kampioenschap, dan is dit een ongelooflijke prestatie! Natuurlijk kan ik hiermee niet ontgoocheld zijn", schreef Timmers nog op Instagram.