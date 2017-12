Kimberly Buys: "Medaille zit in mijn hoofd"

Kimberly Buys finishte vanavond als vijfde in de finale van de 50 meter vlinderslag op het EK zwemmen in klein bad. "25"59 stemt me best tevreden, maar als ik naar de andere tijden kijk, besef ik dat ik op het podium had kunnen staan", stelt ze bij Sporza.

"Mijn laatste slag kwam niet goed uit. Daar heb ik zeker een tiende van een seconde laten liggen. Alle details moeten kloppen in een race van 50 meter. Met 11 slagen in plaats van 10 mikte ik op een hogere frequentie, maar dat is me net niet gelukt. Ik kwam op 10,5 uit."