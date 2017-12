Valcke: "Vandaag is er een nieuwe estafetteploeg opgestaan"

Ook Seba Demeulemeester, die niet in actie kwam, werd door Rik Valcke in de hulde betrokken. "Dries Vangoetsenhoven zwom zo sterk in de reeksen dat ik hem onmogelijk uit de ploeg kon zetten. Dat heb ik Seba ook zo verteld en tegelijkertijd heb ik iedereen duidelijk gemaakt dat ons team uit 5 man bestaat en niet uit 4", aldus Valcke.

"Ik geloof in de toekomst van de estafetteploegen en dus moeten we bepaalde prioriteiten stellen. Daarom heeft Vanluchene zijn halve finale op de 100 meter vlinderslag laten schieten, met als gevolg dat hij twee tienden sneller zwom dan in de reeksen."

"Anderzijds ben ik er wel van overtuigd dat Timmers het talent heeft om individuele nummers met de aflossing te combineren, zodat hij op dat vlak meer vrijheid mag hebben. Onze volgende stap moet er in bestaan om ook in olympisch bad en op de 4x100 en 4x200 meter finales te halen. Als we zo blijven bouwen, moet dat mogelijk zijn."