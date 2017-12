Het Belgische zwemteam is door de sneeuwoverlast vandaag niet kunnen vertrekken naar het EK kortebaan in Denemarken. Bondscoach Ronald Gaastra reageert scherp.

De Belgische delegatie is nog niet aangekomen in Kopenhagen. Het team zou vanochtend naar Denemarken vliegen, maar het winterweer gooide roet in het eten. Na enkele uren in het vliegtuig kregen de Belgische zwemmers te horen dat hun vlucht is afgelast.

At the baggage claim... but not in Copenhagen 😫. No, still in Brussels. #SnowinBelgium #Cancelled #Europeans 🏊‍♀️ pic.twitter.com/yWy3C9w6IB

Zwemmen in concerthal Plaats van de afspraak is de gloednieuwe Royal Arena in de Deense hoofdstad. De voorbije maanden stonden artiesten als Metallica, Drake en Bruno Mars in de evenementenhal. Nu is het aan Pieter Timmers en co.

