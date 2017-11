Louis Croenen: "Niet het gevoel dat ik al aan mijn plafond zit"

Op het WK in Boedapest kon Louis Croenen zich niet plaatsen voor de halve finales van de 200 meter vlinderslag. "In de aanloop naar het WK heb ik op studievlak te veel hooi op mijn vork genomen en dat was geen goed idee."

Croenen laat het kopje niet hangen en heeft een duidelijk doel voor ogen. "2017 verliep wat minder goed, het wordt tijd dat ik nu een stap vooruit zet. Mijn Belgisch record van 1'55"39 is een scherpe tijd, maar in 2018 wil ik dat record verbeteren."

Het is van 2015 geleden dat Croenen onder de 1'56"00 dook. "Twee jaar is toch wel lang, maar ik mag me daar niet te fel op focussen. Ik heb niet het gevoel dat ik al aan mijn plafond zit. Ik ben 5 kilogram lichter geworden en technisch is mijn slag ook beter geworden."