Vanluchene is helemaal terug: "Zeer waardevol voor de aflossing"

"Het EK in klein bad in december in Kopenhagen is het volgende grote doel, maar ik denk ook al aan het EK in 2018 in Glasgow. Ik hoop dit door te trekken naar het groot bad, maar ik blijf wel realistisch en wil het stap voor stap doen."

Ook zijn concurrenten/collega's waren blij om Vanluchene weer in topvorm te zien. Timmers werd geklopt op de 50 en 100 meter vrije slag. "Hij is opnieuw goed bezig. Hopelijk kan hij dat gebruiken op het EK. Ik hoop dat hij het zo volhoudt en opnieuw een vaste waarde kan worden in de aflossingsploeg", reageerde de vice-olympische kampioen.

"De comeback van Vanluchene is opvallend", zei ook Ronald Gaastra, de coach van Timmers. "We hebben hem toch gemist vorig jaar. Hij is altijd een zeer waardevolle zwemmer geweest, zeker voor de aflossingsploeg. Ik denk ook dat hij een goed EK zal zwemmen. Ik ben echt heel blij dat hij weer op niveau is."

Louis Croenen moest dan weer op de 100m vlinderslag het hoofd buigen voor Vanluchene. "Ik ben blij voor hem. Hopelijk kunnen we volgende maand op het EK in Kopenhagen met twee racen voor de medailles."