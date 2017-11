Valentine Dumont (17) doet er Belgisch record bij

Valentine Dumont zwemt Kimberly Buys van de tabel. Valentine Dumont zwemt Kimberly Buys van de tabel.

Valentine Dumont is nu ook de snelste Belgische over 200 meter vrije slag in klein bad. Het 17-jarige talent zwom de acht lengtes vanochtend in 1'57"13 op het Belgisch kampioenschap in Gent. Kimberly Buys had er acht jaar geleden 26 honderdsten meer voor nodig (1'57"39).