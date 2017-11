"Trainingen gaan goed, ik heb er plezier in, maar verwacht geen wonderen"

Mijn doel op het EK? Het is niet omdat ik viceolympisch kampioen ben dat een baby zegt: nu ga ik eens niet wenen, want het past niet in de planning van papa.

"Maar een BK is altijd leuk om voor eigen publiek en je familie te kunnen racen. Ik zit nu in een zware periode, dan is echt goed racen wat moeilijker, maar ik wil in de wedstrijden komend weekend wel kwaliteit brengen", zegt Timmers.

"Op training werken we nu veel op keerpunten, de onderwaterfase en de eerste slagen na het bovenkomen. Dat wil ik perfectioneren in de aanloop naar het EK. Mijn doel op het EK? Het is niet omdat ik viceolympisch kampioen ben dat een baby zegt: nu ga ik eens niet wenen, want het past niet in de planning van papa."

"Op elk moment van de dag en nacht is er wel iets in huis om te doen. Ik ben dus uiteraard moe, maar je neemt het zoals het komt. De trainingen gaan goed, en ik heb er echt plezier in. Ik zal met vertrouwen naar het EK gaan en heb honger naar medailles, maar we zijn nu 4, 5 maanden na de geboorte van mijn dochtertje, dus mag je ook niet ineens wonderen verwachten."