"Dressel is een fenomeen, maar vergelijk hem nog niet met Phelps"

Phelps was een heel andere zwemmer dan Dressel en hij heeft zijn sport 16 jaar gedomineerd. We mogen ze niet met elkaar vergelijken.

"Nu zijn er wel meer medailles te verdienen omdat de gemengde aflossing erbij is gekomen", plaatst Appelboom eerst een kanttekening. "Phelps was ook een heel andere zwemmer."

"Bovendien stond Phelps 16 jaar lang aan de top. Al die jaren heeft hij het zwemmen gedomineerd. Dressel is fantastisch, maar laat ons hem nog niet met Phelps vergelijken."

"Wat wel in zijn voordeel speelt, is dat hij nog maar 3 jaar fulltime zwemmer is en dus nog heel fris is. Dit is pas de eerste keer dat hij zoveel nummers zwemt."

"Er is in de VS nog zo'n fenomeen: Michael Andrew. Die breekt het ene jeugdrecord na het andere van Phelps. Maar Andrew heeft al zoveel gezwommen dat hij moe wordt. En hij is nog maar 18."

"Dat heeft Dressel niet. Hij is nog fris. De progressie die hij nog kan maken, is fantastisch."