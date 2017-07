Valcke na WK: "Er beweegt weinig bij de zwembond. Ik mis een langetermijnvisie"

"We waren hier maar met 3 Belgen omdat er niet hard genoeg gezwommen is in de aanloop, maar ook omdat de selectienormen niet op Belgische maat waren."

"We hebben een goeie voorgeschiedenis met zwemmers die zich via de estafette omhoog gezwommen hebben. Denk maar aan Timmers die in 2011 een eerste keer is meegegaan naar een WK als lid van de aflossingsploeg."

"Zo motiveer je ook jonge gasten om alles aan de kant te zetten voor het zwemmen. Om bijvoorbeeld tóch te verhuizen naar Antwerpen. Mensen willen daarin investeren, maar ze moeten dan wel het idee hebben dat ze daar kunnen geraken."

"Of ik dit WK met een goed gevoel afsluit, hangt dan ook af van wat er nu zal gebeuren. Als hier iets mee gedaan wordt, zal ik tevreden zijn. Anders was dit een verloren jaar."