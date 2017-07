Buys: "Dit smaakt naar meer! Misschien wel op het EK?"

Ook coach Ronald Gaastra glunderde na de finale. "Ik ben heel blij dat Kimberly bevestigt en niet laatste wordt. Ze is zevende van de wereld en heeft haar WK prima afgerond."

"Kimberly is heel ontspannen geworden. De zevende plaats is prachtig, maar ze is vooral heel volwassen geworden. Ze kan met de druk om, ze relativeert, ... Ze is mentaal een grote dame geworden."

"Ze heeft haar plafond nog niet bereikt. Deze manier van werken slaat aan. We moeten nog sterker worden en ook sneller en explosiever. De details zijn belangrijk om een klein stapje te zetten. Ik heb in elk geval zin in volgend jaar."