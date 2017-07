Buys over finaleplaats: "Ik heb er heel lang over gedaan"

"Ik heb er heel lang over gedaan", zuchtte Kimberly Buys. "Er is een periode geweest waarin ik dacht dat de echte wereldtop misschien niet in mij zit. Ik dacht dat ik in de halve finales zou blijven hangen."

"Maar na 12 jaar heb ik dit seizoen weer een stap gezet en draai ik mee met de wereldtop. Dat motiveert me om voort te doen. Dit geeft me enorm veel motivatie."