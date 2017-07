Het regent wereldrecords op het WK zwemmen: "Peaty is een beest"

"De vele records zijn toch wel een verrassing. Het jaar na de Spelen stoppen meestal enkele mensen. Er komt dan een nieuwe generatie die vier jaar neemt om te werken naar de Spelen. Het ongelofelijk bad en de fantastische sfeer helpen zeker, maar zoveel wereldrecords is echt knap", legt Ronald Gaastra uit aan Sporza.

Wie steekt er bovenuit? "Enkele gevestigde namen doen het zeer goed: Pellegrini, Peaty en Sjöström."

"Peaty (wereldkampioen op de schoolslag) is echt een beest. Hij traint heel graag en veel. Het is een boom van een vent. Iedereen vindt dat er technisch nog wel wat verbeterd kan worden, maar hij is zo sterk dat hij het doortrekt."

"Wat Fred Deburghgraeve hier van vindt? Ik vroeg hem of hij het gezien had en hij vroeg of de race bergaf was. Daar maakt hij zich dus niet zo druk om."