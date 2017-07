Gaastra: "Buys' voeding was oorzaak voor missen finale 100m vlinderslag"

In de reeksen van de 100m vlinderslag begon Buys gezwind en lag ze halverwege aan de leiding, maar vooral in het laatste kwart verloor ze plaatsen. In de halve finales een gelijkaardig verhaal, waardoor ze ruim een halve seconden boven haar Belgische record bleef.

"Dat was een grote ontgoocheling, want het kwam totaal onverwacht", zegt coach Ronald Gaastra. "De trainingen verliepen super, maar in de wedstrijd ging ze na 75m telkens "plat"."

"Gelukkig hebben we de oorzaak kunnen achterhalen. Ze is te laat begonnen met opnieuw koolhydraten te eten, waardoor ze aan de start verscheen zonder suiker in haar spieren."