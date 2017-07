Appelboom: "Misschien moet Louis Croenen een poosje herbronnen"

Pieter Timmers sneuvelde op zijn beurt in de reeksen van de 200 meter vrije slag. "Maar dat is een ander verhaal", vindt Sidney Appelboom. "Pieter heeft een kind gekregen en was ook lange tijd niet zeker of hij nog zou doorgaan. Dat hij minder presteert, lijkt mij wel verklaarbaar."

"Ik hoop wel op beterschap op de 100 meter vrij, al zou het me niet verbazen dat hij het ook op dat nummer lastig heeft om de finale te halen. Maar laten we het wel hopen. De top 3 wordt wel echt heel moeilijk, want er wordt echt heel snel gezwommen. De finale halen zou al puik zijn. En dan kan hij zijn pijlen richten op Tokio, want daar heeft hij natuurlijk wel iets te verdedigen."