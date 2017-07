Coach over Croenen: "Hij is zeker niet blijven stilstaan"

"Dit is enorm hard voor Louis", vertelt Rik Valcke. "Hij mist de halve finales met 4 honderdsten. Louis is een topsporter en kwam voor een betere prestatie, maar de voorbereiding was niet optimaal."

"Het was een bewuste keuze om iets meer studiepunten in te halen in een postolympisch jaar. Maar 4 honderdsten is enorm confronterend."

"In het verleden hebben we al gezien dat Louis er in de halve finales of de finale nog een hap kan afdoen. Nu heeft hij die kans niet om iets harder te zwemmen. Ik zal niet verkondigen dat hij de finale kon halen, maar een 11e of 12e plaats was haalbaar."