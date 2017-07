Gaastra: "Belangrijkste is dat je goed bent op echt grote momenten"

Ronald Gaastra is ook de coach van Pieter Timmers. Wat kunnen we van hem verwachten? "Tot voor de geboorte van zijn dochter in juni ging het heel goed voor Pieter."

"Daarna is het moeilijk om in te schatten. Hij kon niet mee op stage. De tijden die me zijn doorgestuurd zijn wel goed, maar de manier waarop hij ze zwom, daar heb ik geen idee van. Heeft hij voldoende rust gehad bijvoorbeeld?"

"Het kan alle kanten uit. Het kan tegenvallen, maar het kan ook dat de foto van zijn dochter in zijn achterzak hem super doet presteren. Ik hou in elk geval rekening met het scenario dat het minder zal zijn dan vorig jaar."

"We overwegen de 200 meter 's ochtends te zwemmen, om ritme op te doen voor de 100 meter, maar in de halve finales af te zeggen voor de 200 meter."