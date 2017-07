Timmers blijft ook na WK nog zwemmen: "Ik doe er zeker nog een jaar bij"

Medaille of niet, ook na het WK zal Pieter Timmers blijven zwemmen. "Ik ga zeker nog een jaar door. Ik bekijk het nu seizoen per seizoen. Na Rio is er voor mij niet echt iets veranderd. Ik ben natuurlijk getrouwd en heb een dochtertje, maar sportief ben ik nog even gemotiveerd."

Traint hij nog altijd met evenveel plezier? "Niet altijd uiteraard. Maar we hebben een jong team en de groepssfeer is goed, dat helpt."

Timmers denkt dus nog niet aan stoppen, maar heeft wel geen angst voor zijn zwempensioen. "Alle atleten stellen zich wel eens de vraag wat ze na hun carrière zullen doen. Niemand weet hoe de toekomst er precies uitziet, maar ik heb geen bang om een einde aan mijn loopbaan te maken."