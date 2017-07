Croenen over kleine WK-delegatie: "Zonde dat nieuwe estafetteploeg geen kans krijgt"

De strenge selectiecriteria van de zwemfederatie waren ook een streep door de rekening van de vernieuwde 4x200m-ploeg. De zwembond wou een signaal sturen naar de jongeren, omdat ze op het BK niet aan de doelstellingen hadden voldaan.

"Ik kan daar niet inkomen. Ik denk dat we de limiettijd net niet gehaald hebben, maar als je ziet dat er van de ploeg maar twee zwemmers in Rio stonden, dan is het zonde dat de rest van de nieuwe ploeg geen kans krijgt. Als we willen doorgroeien naar Tokio, dan was dit een ultieme kans geweest."

Croenen komt ook nog een keer terug op de heisa ronde de aflossingsploeg in Rio. "Het is nooit leuk om daarop terug te blikken, maar ik heb er wel veel uit geleerd. Het is belangrijk om te weten dat daar fouten gebeurd zijn, die in de toekomst vermeden moeten worden."