Lochte zwemt opnieuw na 10 maanden schorsing

Lochte won in Rio goud op de 4 x 200m vrije slag.

Ryan Lochte zwemt vandaag zijn eerste wedstrijd sinds zijn schorsing voor wangedrag op de Olympische Spelen in Rio. Lochte duikt in Los Angeles het bad in op een regionaal toernooi.