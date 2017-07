Niet de race die we wilden zien maar Kimberly door naar de halve finale... Vanmiddag "different cook"!!

Kimberly Buys met 13e tijd naar halve finales Kimberly Buys mag vanavond opnieuw in het zwembad springen voor de halve finales van de 100m vlinderslag. Onze landgenote lag na 50m nog aan de leiding in haar reeks, maar tikte uiteindelijk als vierde aan in 58"45. Haar dertiende tijd in de reeksen volstond om door te stoten.

