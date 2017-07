Timmers richt samen met zijn collega's eigen zwembond op

Hosszu had de afgelopen weken veel kritiek op de FINA, nadat die beslist had om het aantal wedstrijden waaraan zwemmers mogen deelnemen op een wereldbekermanche te beperken tot vier.

Volgens de 28-jarige Hongaarse zou deze nieuwe regel nefast blijken voor de professionele zwemmers die moeite hebben om te leven van hun sport. Daarom richtte ze nu een eigen vereniging op.

De Global Association of Professional Swimmers (GAPS), zoals de pas opgerichte vereniging officieel heet, vertegenwoordigt zwemmers uit alle hoeken van de wereld. "We willen dat alle zwemmers als gelijkwaardig beschouwd worden", schrijft Hosszu op Twitter.

"We hopen dat de leden van de FINA met ons aan tafel komen zitten en luisteren naar de mening van professionele zwemmers die ook inspraak willen hebben in belangrijke beslissingen over de toekomst van hun sport."

Op een 29-koppige lijst van stichtende leden staan veertien olympische kampioenen. Pieter Timmers is de enige Belg op de lijst.