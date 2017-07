Coach over Valentine Dumont: "Ze is enorm vastberaden"

"Valentine heeft de voorbije twee jaar een heel mooie progressie gemaakt. Op training heeft ze heel hard gewerkt. Het is mooi dat het eruit komt wanneer het moet", zegt Ronald Claes.

"Ze is heel vastberaden en werkt elke dag heel serieus, met heel veel ambitie. Ze wil er echt alles aan doen om iets te bereiken. Die mentaliteit zie je niet meer zo vaak bij jongeren."

"In de twee jaar dat ik met Valentine werk, heeft ze mooie sprongen gemaakt, al blijft het wel juniorenniveau. Haar tijden komen wel al in de buurt van seniorentijden, maar om op dat niveau mee te draaien, moet ze op technisch vlak nog verbeteren. Ook qua lichamelijke ontwikkeling heeft ze nog wel wat groeimarge."

"Op dit moment is ze vooral heel vastberaden om alles uit haar potentieel te halen. Dat moeten we vasthouden en voeden door op training dagelijks goeie dingen aan te bieden. Het doel is om elke dag te proberen wat beter te worden."