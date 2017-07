Valentine Dumont zwemt naar zilver in Belgisch record

Het gaat hard voor Valentine Dumont. Het gaat hard voor Valentine Dumont.

Het Belgische zwemtalent Valentine Dumont is voor de derde keer in de medailles geëindigd op de Europese jeugdkampioenschappen in Israël. Op de 200 meter vrije slag was de 16-jarige atlete goed voor zilver. Met 1'58"69 verbeterde ze haar Belgisch record met bijna een seconde.