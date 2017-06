17-jarige Dumont doet weer hap van haar Belgische record op 200m vlinder

Valentine Dumont maakte de afgelopen maanden enorme vooruitgang. In april ontfutselde ze al het 9 jaar oude record op de 200 meter vlinderslag van Griet Buelens, amper 2 maanden later doet ze al opnieuw beter.

Op de Swim Cup in Eindhoven had Dumont, die nog altijd maar 17 jaar is, 2'11"14 gezwommen. Op het EK voor junioren in Israël tikte ze in de halve finales aan na 2'10"78. De tweede tijd van haar halve finale én dus ook goed voor een ticket voor de finale. Dumont was ook al geplaatst voor het WK voor junioren in augustus, maar dat laat ze aan zich voorbijgaan.