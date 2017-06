Missy Franklin onderging in januari een ingreep aan haar linkerschouder. Niet veel later volgde ook een operatie aan haar rechterschouder. De Amerikaanse is niet voldoende hersteld en schrapt het WK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Op het WK van 2013 pakte Missy Franklin 6 keer goud, twee jaar later werd ze 2 keer wereldkampioene. Op de Spelen van Londen veroverde Franklin 4 gouden medailles, in Rio pakte ze 1 gouden plak.