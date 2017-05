Olympisch kampioen Chalmers, die Timmers in Rio klopte, laat hartprobleem behandelen

"Ik krijg op training en in competitie al een tijdje te maken met een zeer snelle hartslag", legt Chalmers uit. "Een ingreep dringt zich op. Ik heb in het verleden al een operatie laten uitvoeren, maar dat heeft me niet geholpen."

Chalmers mist dus het WK van komende zomer in Boedapest, maar volgens het Australische kamp primeert zijn gezondheid. "We beginnen aan een nieuwe olympische cyclus en we moeten erover waken dat onze atleten zo lang mogelijk hun hoogste niveau kunnen aanhouden", klinkt het.

Chalmers wordt over enkele maanden geopereerd. "Er is geen goed moment om deze stap te zetten, maar aangezien ik op de voorbije meetings last kreeg, heb ik beslist om niet naar het WK te gaan."