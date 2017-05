Strenge bond stuurt maar 3 zwemmers naar WK: "Signaal naar jongeren"

De zwembond had de 4x200m-ploeg kunnen opvissen bij de mannen, maar deed dat niet. Voorzitter Bernard Parez van de Franstalige zwemvleugel legt uit: "We waren het erover eens om de internationale criteria te volgen voor de aflossingen. Ik denk dat we zo een sterk signaal sturen naar onze jongeren, die bij het BK het voorbije weekend niet aan de doelstellingen voldeden."

Trainer Ronald Claes treedt zijn voorzitter bij: "We missen jongeren die iets laten zien. Ik hoop dat het nog moet komen. Ik twijfel er niet aan dat er talent is, maar het frustreert me dat er niet de nodige keuzes worden gemaakt. In de topsport is het onmogelijk om in de comfortzone te blijven."